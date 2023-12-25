Где покупать пиротехнику и как ею правильно пользоваться, рассказали спасатели

С приближением нового года, многие спешат купить праздничные фейерверки. Спасатели тем временем напоминают о правилах безопасности.

Халатное отношение к пожарной безопасности при использовании пиротехники — основная причина несчастных случаев.

Специалисты напоминают, перед покупкой фейерверков необходимо спросить у продавца лицензию на товар, и строго следовать инструкции по использованию хлопушек и петард.

Салютами и фейерверками запрещено пользоваться внутри зданий, ресторанах, ночных клубах и кафе и других заведениях массового скопления людей. На рынках города зачатую продают некачественные петарды и фейерверки, заявляют спасатели. Нередко товар просрочен или, вообще, подделан. На тех, кто занимается продажей опасной , составляют административный протокол и накладывают штраф.

Еркин Отаргалымулы, исполняющий обязанности начальника ДЧС г. Шымкента:

«Продавец должен рассказать про инструкцию, как использовать пиротехнику, рассказать об особенностях, уведомить покупателя о плюсах и минусах товара. А покупатель должен спросить лицензию на товар. Обязательно прочитать инструкцию, на сертифицированной продукции — все написано».

По словам сотрудников по чрезвычайным ситуациям, расстояние между площадкой запуска фейерверка и жилым помещением должно быть не меньше 50-ти метров.

Рядом не должно быть пожароопасных объектов. Во избежание травм и пожаров детям применять пиротехнические изделия не рекомендуется.

Еркин Отаргалымулы, исполняющий обязанности начальника ДЧС г. Шымкента:

«Время запуска пиротехнического изделия у всех разное. У кого-то 10 сек, у кого-то 30 сек. По этой причине перед запуском обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Там все написано. Потому что, если это разрешенный товар включен на рынок, если он разрешен, он будет соответствовать законодательству РК. Там все должно быть рассмотрено». Нельзя трогать руками ракету которую уже вы зажгли».

Выполнение ряда простых правил позволит сохранить свою жизнь и здоровье, сберечь близких и сохранить праздничную атмосферу.