Срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц переносится на конец I квартала года, следующего за отчётным.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», согласно которому внесены изменения в части уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов физических лиц.

Налог на транспортные средства физических лиц

В целях корректного исчисления налоговых обязательств физическими лицами и исключения образования переплаты в связи с изменением фактического срока владения транспортными средствами, исключения волокиты в связи с возвратом ошибочно (излишне) уплаченного налога на транспортные средства, срок уплаты налога на транспортные средства физических лиц переносится на конец I квартала года, следующего за отчётным.

Данная норма является постоянной. Законом предусмотрено действие данной нормы с 2020 года, то есть по обязательствам 2020 года предусмотрено производить уплату в 2021 году.

ДГД Туркестанской области