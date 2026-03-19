Казахстан внедряет систему управления налоговыми рисками

С 2026 года в Казахстане вводится новая модель налогового администрирования – система управления рисками (СУР). Цель нововведения — повысить прозрачность, снизить теневую экономику и уменьшить нагрузку на добросовестный бизнес.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжан Ахметов на пресс-конференции в СЦК отметил: «С 2026 года система управления рисками переориентирована с ранжирования налогоплательщиков по степеням на выявление конкретных налоговых рисков и нарушений, что позволяет точечно реагировать на проблемные зоны налогового администрирования».

По новой модели анализ и оценка налоговых рисков будут проводиться не по отдельным налогоплательщикам, а по налогам, платежам, отраслям, регионам, группам налогоплательщиков и видам налоговых обязательств.

«С 2026 года исключено понятие непредставления налоговой отчетности. Непредставление декларации приравнено к нулевой декларации, а камеральный контроль проводится автоматически после истечения срока представления отчетности и распространяется на всех налогоплательщиков», — подчеркнул Сеилжан Ахметов.

Новая система позволит налоговым органам применять контрольные меры адресно, концентрируясь на налогоплательщиках с повышенными рисками, что должно сделать налоговый контроль более эффективным и прозрачным.