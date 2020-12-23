До 1 февраля 2021 года продлен срок приема обмена банкнот номинала 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года, пишет Otyrar.KZ.

«В основном пожилые люди по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты», — сообщил директор Департамента наличного денежного обращения НБК Жомарт Кажмуратов.

Представитель Нацбанка также отметил, что обмен проводится для физлиц исключительно в филиалах Национального Банка. Их адреса и контакты доступны на сайте Национального Банка.

«Хочу подчеркнуть, что после 1 февраля 2021 года замена этих банкнот будет невозможна», — отметил Ж. Кажмуратов.