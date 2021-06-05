На основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта Национальный Банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения.

Другими словами, обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года.

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального Банка, так и в отделениях банков второго уровня (БВУ) и в офисах АО «Казпочта».

Если по каким-либо причинам население не успело обменять вышедшие из обращения банкноты в БВУ и офисах АО «Казпочта» в течение трех лет, то филиалы Национального Банка будут принимать их без ограничений по срокам.

Все адреса и контакты филиалов Национального Банка доступны на сайте.

Нововведения вступают в силу с12 июня 2021 года.