На основании многочисленных обращений населения, а также с учетом международного опыта Национальный Банк принял решение о введении бессрочного периода обмена банкнот, выпущенных с 2006 года и после.

В случае выпуска новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Другими словами, обе банкноты, как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении года.

Улжан Егемова, ведущий специалист-экономист СЭО Туркестанский филиал НБРК:

«Граждане, которые не успели обменять банкноты образца 2006 года, могут обменять их в филиалах Национального банка без ограничений по срокам».

После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно будет обменять как в филиалах Национального Банка, так и в отделениях банков второго уровня и офисах АО «Казпочта».

Улжан Егемова, ведущий специалист-экономист СЭО Туркестанский филиал НБРК:»По вопросу обмена банкнот образца 2006 года жителям Туркестанской области необходимо обратиться по адресу: г. Шымкент, ул. Торекулова, 2, с 09.30 до 15.00. кроме выходных дней (суббота, воскресенье)».

КСМ. Абайский район по площади и по количеству населения один из крупных районов в Шымкенте . В свыше 50 тысячах гектарах территории расположены 34 микрорайонов и жилых массивов. В десяти населенных пунктах которые перешли в состав города в 2014 году вопросы инфрастуркты не решены. До сих пор 10 населенных пункта используют воду из скважины, а жителям пяти жилых массивов до сих пор воду привозят на водовозе. Аким заверил вопросы обеспечения вошли в план развития города и уже в ближайшие годы найдут свое решение.

СНХ В жилом массиве Жанаталап проживает свыше пяти тысяч человек. На проведение водосистемы из республиканского бюджета выделено 723 млн тенге. Если не возникнут форс мажорные обстоятельства, то до конца года жанаталаповцы наконец-то будут обспечены качественной питьевой водой

титр Бұхарбай ПАРМАНОВ. Абай ауданының әкімі

КСМ. Вопросы электроснабжения также решается поэтапно, Жители,кторые пользовались электроэнергией с частного рансофрматара

імен шешілуде. Аудандағы жекеменшік трансформатордан электр энергиясын алатын 8 елдімекеннің мәселесі келер жылы толық шешіледі деп уәде берді аудан басшысы. Абай ауданындағы өзекті мәселелерді бірі кәріз жүйесі.Ол қажетті нысанмен халықтың 31 пайызы ғана қамтылған. Абай ауданындағы өткен ғасырдың 37 жылдары салынған үйлердің м әселесі болашақта кәсіпкерлердің қоолдауымен шешімін таппақ.

СНХ Бірінші мамыр көшесіндегі үйді сырып, орнына жаңа үйлер салу жоспарда. Ол жердеұрғындарды баспанамен қамту сол құрылысты жүргізетін инвестор, кәсіпкердің есебінен болады. Жоба ГЧП арқылы да жұзеге асырылуы мүмкін.

титр Бұхарбай ПАРМАНОВ, Абай ауданының әкімі

ксм. Шенеуніктер тұрғындарын тазалыққа шақырады. Әсіресе жеке секторда тұратын жерлестерімізді тұрмыстық, құрылыс қалдықтарын қалаған жерлерінде үйінді етіп қалдыру республикалық маңызды қала мәртебесіне ие Шымкенттің тұрғңындарына тән емес дейді жауаптылар. Қаладан абаттандыру, бейберекетсіздікпен күресу сияқты мәселелер аудан әкімі құзыретін өтті.

СНХ Енді осы функцияларды аудан әкімдіктері, өоқысты белгіленбеген жерлерді жазалау бойынша осы бағыттағы жұмысқа аудан әкімдіктері жауапты. қажір барлық құжаттарды рәсімдеу жүргізәлуден.

титр Мәулен АЙМАНБЕТОВ, Шымкент қаласының әкімі

КСМ..Аудан әкімдіктері өзекті мәселерді шешуге мүмкіндік алды. Ол мәселен жол мәселесіне де қатысты. Жеке сектор басым ауданында жолдарды жөндеу жұмыстары қарқын алған. Шалғайдағы тұрғын алабтарына әзірге ашағал тастар төселіп, асфальт төсеуге ЖСҚ әзірленуде. Ағымдағы жылы бұл мақсатта жерглікті бюджеттен қаржы бөлінді.

АБАЙ АУДАНЫ ӘКІМІ БҰХАРБАЙ ПАРМАНОВТЫҢ ЕСЕБІ