Дороги в южной части Туркестанской области сданы в эксплуатацию. В начале года в этом регионе было начато строительства 6 объектов.

На сегодня 5 из них завершены и сданы для пользования. Глава региона специально поехал и проверил работу подрядных организаций. Напомним, на строительство из бюджета было выделено 54 млрд тенге.

Ремонт трассы, ведущей в Жетысай и Мактаарал, начался в разгар пандемии. Несмотря на введение чрезвычайного положения объект удалось сдать в срок. Благодаря новому транспортному коридору, транзитный потенциал Туркестанской области повысится, уверен глава региона.

Умирзак ШУКЕЕВ, аким Туркестанской области:»С прошлого года здесь проводилась большая работа. Проблемными в этих районах были дороги. Только 52 процента трасс находились в удовлетворительном состоянии. За один год были выделены деньги и дороги республиканского, областного и межрайонного значения, а также в селах были приведены в порядок. Можно сказать 90 процентов дорог качественные».

Ремонтными работами в этом году было охвачено 6 трасс, протяженностью полторы тысячи километров. Изменились и сельские дороги.

Нуркен АЛМЕШ руководитель отдела ПТ и АД Жетысайского района:»В двух селах дороги на 15 улицах были отремонтированы. Они сданы в эксплуатацию. Из областного бюджета было выделено 384 млн тенге. На эти деньги засыпали гравий на 130 улицах».

В следующем году подрядчики обещают сдать дорогу, соединяющую Шардару с Арысью. Начнется и строительство объездных дорог в Туркестан, Шымкент и Сарыагаш. Чиновники не скрывают новые участки автомобильных дорог — в Кызылординском и Алматинском направлении — станут платными.

Шынар Оразова