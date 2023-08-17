Пьяный мужчина ограбил пенсионерку, применив силу, в Жетысае

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница.

По словам пожилой женщины, некий знакомый, применив силу, похитил золотые серьги и скрылся. Мужчина распивал спиртное с сыном потерпевшей в их доме. После, применив силу к вошедшей в дверь пожилой женщине, снял с нее золотые серьги и скрылся.

На раскрытие преступления ориентировали следственно-оперативную группу. В результате розыскных мероприятий полицейские в течение суток задержали подозреваемого, местного жителя, и доставили в отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 191 УК РК “Грабеж”. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил около 100 000 тенге.