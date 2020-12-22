Главным имамом Туркестанской области назначен Еркебулан Каракулов.

Нового главного имама представил заместитель председателя ДУМК Ершат Онгаров, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Еркебулан Каракулов родился в городе Шымкент.

В 1998 году обучался в университете «аль-Азхар» (Египет), на факультете основ теологии. В 2008 году — магистр факультета философии и политологии КазНУ им. Аль-Фараби, религиовед.

Трудовую деятельность начал в 2005 году учителем центральной мечети г. Алматы «Духовного управления мусульман Казахстана». В разные годы работал в мечетях Алматы, ЮКО.

Был главным имамом мечети ЗКО.

Ранее был заместителем главного имама города Шымкент. Соавтор религиозной литературы «Құран оқып үйренейік», «Намаз оқып үйренейік», «Ислам ғылымхалы».

Мусабек Актамберды, ранее занимавший должность главного имама области переведен на работу в Центральную городскую мечеть Шымкента.