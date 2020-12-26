ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РК №68 от 25 декабря 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Акционерному обществу «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»: возобновить движение пригородных пассажирских поездов/электричек; исключить формирование общих вагонов в составе пассажирских поездов, за исключением рабочих поездов.

2 . Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить : запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), букмекерских контор; запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп ;

с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрет на организацию и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;

запрет деятельности детских оздоровительных лагерей; запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67 ;

разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами; проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;

разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ;

разрешение с третьей четверти 2020-2021 учебного года : обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% — в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения; разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов разрешение деятельности спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек;

разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» с учетом эпидемиологической ситуации в регионах; разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

разрешение проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК № 6 7 с одновременным скоплением не более 100 человек;

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

22) о граничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. При этом, усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону.

3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, департаментам санитарно-эпидемиологического контроля областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент , департаментам полиции областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях»;

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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