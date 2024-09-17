Новым главным санврачом Казахстана назначена Сархат Бейсенова

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«Постановлением Правительства Республики Казахстан Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК», – сказано в сообщении.

Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.

В разные годы работала врачом-эпидемиологом в госучреждениях:

2019-2020 гг. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения;

С 2020 года работала руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.