Об этом рассказала руководитель управления образования города Шымкент Жанат Тажиева.

По словам руководителя управления, начиная с III четверти учебного года, ученики выпускных классов (9, 11, 12) будут обучаются в городе в смешанном формате. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 70% предметов преподаются в традиционном формате, 30% — в дистанционном режиме. С целью восполнения пробелов в знаниях школьников будут организованы внеклассные занятия в группах не более 5 человек.

— В третьей четверти планируется привлечь в дежурные классы не менее 70% учеников выпускных классов. В основном в школах преподаются основные предметы. Школьникам 6, 7, 8, 9, 10 классов было поручено дважды в неделю проводить индивидуальные консультации, переподготовку в группах не более пяти учеников. С разрешения главного санитарного врача, мы планируем провести такое обучение в третьей четверти. В целом, в первой четверти традиционное обучение достигла 23%, а во второй четверти 34%. В третьей четверти вырастет до 70%, — сказала глава ведомства.

В Шымкенте в текущем учебном году в 9 классах обучаются 16 226 учеников и в 11 классах — 9 584 ученика. В традиционном формате обучения ученики изучают русский язык и литературу, казахский язык и литературу, иностранные языки, алгебру, геометрию, физику, химию, биологию, географию, историю Казахстана и всемирную историю. Это 70% обучаемых предметов. Остальные 30% — информатика, самопознание, физическая культура, основы права, начальная военная подготовка.

Также со второго семестра возобновится совместное обучение первокурсников колледжей и вузов.

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