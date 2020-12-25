Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил в ближайшие сроки реализовать проект «Создание продовольственного пояса на территории города Туркестан».

Уже в 6 сельских округах города Кентау создали 10 сельскохозяйственных производственных кооперативов, в которые входят 1269 крестьянских хозяйств.

Кроме того, успешно применяется метод дождевального орошения. Эт, в том числе, необходимо для дополнительных инвестиций. Так, ТОО «Туркестан Агро» привлекло 1,8 млрд тенге, на которые приобрели 18 дождевальных установок. В этом году с одного поля товарищество получило 2 урожая.

ТОО «Ынтымтымак Агро XXI» выделило 980 млн тенге для освоения 620 га и закупило 9 дождевальных установок. По мнению экспертов, эта технология позволяет сэкономить время и избавиться от дефицита поливной воды.

Всего же по Кентау на площади 43500 га планируют выращивать сельскохозяйственные культуры и уже засеяно 45698 га. А в сельских округах города утвержден план мероприятий на 2021 год по получению 2-3 урожая с одной площади. В каждом сельском округе будут реализованы 10-15 проектов по получению 2-3 урожаев.

В целом, 95 проектов по Кентау реализуются в рамках трехстороннего соглашения. На данный момент по получению 2-3 урожая с одной площади в сельских округах города горняков уже засеяно 12 га.

В первой декаде сентября стартовала 3-я посевная кампания. Работа в этом направлении уже принесла результаты.