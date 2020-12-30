Национальный Банк Казахстана сообщает об итогах XIV конкурса «Монетное созвездие-2020», передает Otyrar.KZ.

По результатам интернет-голосования победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стала казахстанская серебряная монета «Úki». Голосование проходило с 15 октября по 15 декабря на специализированном портале, в нем принимали участие жители разных стран.

Всего в этом году на конкурс свои монеты представили 26 участников из 17 стран мира – это центробанки Казахстана, России, Латвии, Кыргызстана, Польши, Венгрии и другие. Свои работы также показали монетные дворы Лихтенштейна, Австралии, Италии, Нидерландов, Франции, Литвы, Бельгии, а также известные дистрибьюторы монет Numiartis (Германия), Power Coin (Италия) и Allcollect GmbH (Германия).

«Монетное созвездие» – единственный международный конкурс памятных монет, который проводится на территории России. Участниками являются монеты, представленные национальными банками, монетными дворами и компаниями-дистрибьюторами монет со всего мира.