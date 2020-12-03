Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, присвоившего около двух миллионов тенге.

В Сарыагашский РОП с заявлением обратились представители одной из газовых организаций о том, что неизвестные лица обманным путем похитили у потерпевших около 2 миллионов тенге. Как выяснилось, некие злоумышленники с целью «лёгкой наживы» незаконно собрали с жителей района оплату природного газа за три месяца 2019 года и скрылись. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР районного отдела полиции по статье 190 УК РК «мошенничество».

Стражи порядка сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по раскрытию преступления и задержанию подозреваемых лиц. В результате принятых мер сотрудники Сарыагашского РОП по подозрению в совершении мошенничества установили подозреваемого. Им оказался житель Сарыагашского района, один из сотрудников газовой организации, работающий контролёром. Войдя в доверие к местным жителям, мужчина собрал с сельчан коммунальные платежи, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Подозреваемого доставили в районный отдел полиции. В отношении него проводится досудебное расследование. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги . Жителям области необходимо быть бдительными, чтобы не попасться на уловки различного рода аферистов. Не стоит передавать неизвестным лицам деньги, личные данные, коды банковских карточек и другую секретную информацию.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества или иных подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 102.