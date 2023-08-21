Мошенник в Шымкенте обманул жителей на 1,2 млн тенге

Полицейские Туркестана задержали мошенника, который обманул 10 человек, обещая трудоустроить их на вахту.

Молодой человек разместил в социальных сетях объявление о том, что «поможет трудоустроить на вахту», и вошел в доверие к потерпевшим. Затем полученные от доверчивых жителей деньги перечислял на счета своих знакомых.

«Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование», — рассказали в департаменте полиции Шымкента.