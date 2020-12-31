В целом, здесь оказывают 90 государственных услуг, созданы условия для беспрепятственного получения услуг населением.

В Мактааральском районе Туркестанской области на основе концепции Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Слышащее государство» открыли «сервисный акимат», оказывающий эффективные услуги населению. Первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Мирас Каргабай и заместитель акима района Бейсенбай Туребеков ознакомились с работой «народного офиса».

Новая форма открытого пространства имеет 8 самостоятельных секций. В частности, для удобства жителей функционируют отделы образования, земельных отношений, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, экономики и финансов, архитектуры и градостроительства, занятости и социальных программ. В целом, здесь оказывают 90 государственных услуг, созданы условия для беспрепятственного получения услуг населением, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Также для удобства посетителей установлен терминал электронной очереди, открыты справочный уголок и залы ожидания.

Кроме того, в «народном офисе» можно получить электронную цифровую подпись, справки через услугу «e-gov», заявления на назначение пособий, пройти регистрацию в очередь на жилье, легализовать документы на земельный участок и получить бронь в центр обслуживания населения.