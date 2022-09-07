Цифровизация в селах Туркестанской области набирает обороты

Из года в год социально- экономическое развитие Ордабасинского района растет, улучшается быт населения.

Положительный эффект на развитие дает внедрение цифровых технологий в различных сферах. Система позволяет без проблем получать услуги из любой точки будь это район, город или область. Кроме того, единая система обеспечивает регистрацию и контроль за исполнением обращений граждан.

В Центре обслуживания населения Ордабасинского района, длинных очередей не увидишь. Благодаря программе «Цифровой Казахстан» 70 процентов государственных услуг оказывают онлайн. При наличии цифровой подписи, граждане получают различные справки, услуги в любом месте из дома и офиса.

Благодаря цифровым технологиям житель Мактааральского района Адильбек Дидаров беспрепятственно получил госномер на автомашину и техпаспорт в Ордабасинском районе.

Адильбек Дидаров, житель Мактааральского района:

«Приехал в село Темирлан купить автомобиль. Сразу решил в АвтоЦОНе оформить документы. Долго в очереди не стоял, за 40 минут мне выдали техпаспорт и номер на купленный автомобиль. И это всё благодаря цифровизации. Единая база позволяет в любом районе получать необходимые услуги».

Ордабасинский районный отдел обслуживания населения в этом году переехал в новое здание. Здесь расположены учреждения, пользующиеся спросом у населения.

Есенгали Дуйсенбек, руководитель Ордабасинского районного отдела обслуживания ГК «Правительство для граждан» по Туркестанской области:

«С 2007-го года Центр обслуживания населения находился в старом здании. В этом году акимат Ордабасинского района предоставил новое здание. Спасибо властям и депутатам, которые поддержали. В трехэтажном здании центра обслуживания населения есть свой автоЦОН, работает миграционная служба по выдаче удостоверений и паспортов».

Центр сегодня обслуживает более 123 тыс жителей района. Сельские округа и школы, отдаленные от районного центра, обеспечены качественным интернет соединением.

Есенгали Дуйсенбек, руководитель Ордабасинского районного отдела обслуживания ГК «Правительство для граждан» по Туркестанской области:

«В населенном пункте Шубарсу проживает около 70 тысяч жителей. Сейчас мы направили необходимые документы в вышестоящие организации об открытии одного отдела обслуживания населения».

Госуслуги сельские жители могут получить и в народном офисе районного акимата.

Болатбек Данебек, главный инспектор акимата Ордабасинского района:

«В Народном офисе сидят специалисты семи отделов: жилья, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также сельского хозяйства, земельных отношений и других. Есть один оператор, который принимает жалобы. С начала года поступило около 12 тысяч заявлений. Каждое заявление регистрируется и находится на контроле».

В целях реализации программы «Слышащее государство», аким района и его заместители каждую неделю на постоянной основе проводят личный прием граждан.

Арыслан Нуриддинов, руководитель общего и административного отдела аппарата акима Ордабасинского района:

«Личный прием граждан проходит здесь. Жители заранее записываются на прием и поэтому мы знаем каких специалистов приглашать. Бывают приходят по питьевой воде, строительству дорог или выдаче земельного участка. В большинстве случаев уже на приеме заявитель получает ответы на свои вопросы. Заявления, которые требуют решения, после выяснения некоторых обстоятельств с выездом на место, регистрируют и направляют исполнителю. Контроль по срокам определяется согласно существующим нормам».

Акимом района с начала года проведено 20 приемов, рассмотрено 103 обращения. Решены вопросы 65 граждан, 30 удовлетворены в ходе личного приема, по 8 обращениям работают специалисты. Ни одно обращение, зарегистрированное в акимате, не остается без рассмотрения. Жалобы, поступившие по системе Е-Обращение, находятся на контроле. Внедрение цифровых технологий позволяет не только сократить сроки рассмотрения жалоб, но и дает возможность заявителю отслеживать, какой орган занимается его вопросом и как решается.