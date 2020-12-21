Две несовершеннолетние девочки неудачно разыграли своего приятеля.

19 декабря 2020 года в Управление полиции Каратауского района по номеру «102» поступило сообщение о том, что в подвале дома №16 жилого комплекса «Ордабасы», расположенном по проспекту Нур-Султана, насильно держат несовершеннолетних девочек, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

При проведении проверки следственно-оперативной группой установлено, что с данным сообщением в полицию обратился несовершеннолетний житель дома №43 микрорайона Нурсат 2005 года рождения.

Две несовершеннолетние девочки 2006 года рождения с целью разыграть своего друга сфотографировались на автостоянке дома №16 жилого комплекса «Ордабасы» и отправили фотографию ему через мессенджер «WhatsApp» с сообщением, что их насильно держит неизвестный гражданин. В свою очередь подросток, поверив им, сообщил о произошедшем в полицию.

По данному факту с подростками и их родителями проведена профилактическая беседа.