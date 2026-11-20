В Казахстане предложили пересмотреть систему государственного контроля за предпринимателями. Депутат Курултая Бекжан Айткулов выступил с инициативой заменить практику немедленного применения штрафов механизмом добровольных проверок и поэтапного устранения выявленных нарушений.

По мнению депутата, эффективность работы контролирующих органов должна оцениваться не количеством составленных протоколов и суммой наложенных штрафов, а фактическим устранением нарушений. Предлагается предоставить предпринимателям возможность добровольно проходить аудит. Если в ходе проверки будут выявлены недостатки, бизнес и государственные органы смогут совместно разработать дорожную карту по их устранению. На выполнение предусмотренных мероприятий предлагается отводить от трёх до пяти лет.

«В случае выявления недостатков целесообразно не применять сразу меры наказания, а утверждать совместную дорожную карту сроком на три-пять лет для их фактического устранения», — отметил Бекжан Айткулов.

Депутат также предложил изменить критерии оценки работы инспекций. Основными показателями должны стать количество устранённых нарушений, степень их опасности, число повторных нарушений, аварий и случаев производственного травматизма, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Некоторые эксперты считают, что добровольный налоговый аудит может быть полезен предпринимателям, которые планируют привлекать инвесторов или продавать действующий бизнес. Налоговый эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы SALYQTEZ Айдар Масатбаев отметил, что результаты такой проверки могут стать дополнительной гарантией для потенциальных покупателей. По его словам, инвестору будет проще принять решение о приобретении компании, если её налоговые обязательства уже проверены и урегулированы.

При этом эксперт сомневается, что добровольные проверки получат широкое распространение среди предпринимателей.

«В большой части не думаю, что это встретит понимание и большое участие со стороны всей палитры предпринимателей», — отметил Айдар Масатбаев.

Возможность самостоятельно инициировать налоговую проверку у бизнеса существует и сейчас. Однако, по мнению специалистов, основная проблема заключается не столько в доступности проверок, сколько в их качестве и финансовых последствиях для компаний.

Юрист по налоговым спорам Айжан Балакешева считает, что вместо разработки многолетних дорожных карт необходимо обратить внимание на действующие административные санкции. По её словам, налоговые проверки нередко заканчиваются доначислением обязательств и наложением штрафов.

«На моей практике один акт налоговой проверки я видела с нулевым доначислением, а я в этой области уже больше 20 лет», — рассказала Айжан Балакешева.

Юрист отметила, что размер штрафа зависит от категории предпринимательства. По приведённым ею данным, для малого бизнеса он составляет 20% от суммы доначисления, для среднего — 50%, для крупного — 80%.

«Поэтому я не вижу смысла ставить какую-то временную дорожную карту. Для чего? Достаточно просто убрать административный штраф», — считает эксперт.

Таким образом, мнения специалистов относительно предложенных изменений разделились. Одни видят в добровольных проверках дополнительный инструмент для привлечения инвестиций, другие считают более важным пересмотр действующей системы штрафов.

Пока неизвестно, получит ли инициатива депутата поддержку государственных органов.