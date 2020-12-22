Кандидаты в депутаты областного маслихата Жансерик Мусаханулы и Бадриддин Нышанкулов встретились с избирателями в Манкентском сельском округе.

На встрече проведена пропагандистская работа предвыборной программы партии «Nur Otan», кандидаты также ознакомились с нынешней жизнью населения Манкета. Член Сайрамского районного предвыборного штаба партии Н. Кылышбеков представил прибывших кандидатов и остановился на предвыборной программе партии.

Партия «Nur Otan» разработала большие планы на ближайшие 5 лет. Программа охватывает такие вопросы, как развитие инфраструктуры регионов, улучшение качества жизни населения, поддержка предпринимательства.

Что касается предвыборной программы партии «Nut Otan» по Сайрамскому району, то в рамках программы предусмотрено 100% обеспечение населенных пунктов питьевой водой до 2025 года, 100% обеспечение природным газом и решение качественных дорожных вопросов.

Кандидат в областной маслихат Б. Нышанкулов ознакомил с программами, направленными на поддержку предпринимательства.

Претенденты отметили, что в Карамуртском, Манкентском, Арысском сельских округах до 2025 года планируется открыть 4 единицы товарно-молочных ферм, в Манкентском, Карамуртском, Кайнарбулакском, Карабулакском сельских округах построить 10 единиц откормочных площадок для содержания свыше 100 голов. До 2025 года на перерабатывающих предприятиях будут способствовать поставке мясной продукции на 35%, молочной продукции на 30%, плодоовощной продукции на 40%.

В нескольких сельских округах до 2025 года будет проведен капитальный ремонт 10 автомобильных дорог районного значения общей протяженностью 48,5 км.

На встрече жители отметили, что они в курсе всех дел ведущей в стране партии «Nur Otan» и полностью поддерживают все ее инициативы.

Оплачено из фонда избирательного фонда партии «Nur Otan» Туркестанской области.