Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, оформившую онлайн кредит от имени 6 жителей Ордабасинского района.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в ноябре 2018 года неизвестные лица оформили на ее имя кредит в микрокредитной организации на 25 тысяч тенге.

За два года долг по кредиту вырос, и когда из банка пришло извещение, потерпевшая обратилась в полицию с просьбой установить все обстоятельства дела. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “мошенничество”.

Для раскрытия преступления и задержания подозреваемых следователь Ордабасинского РОП Бериккали Оразбай отправился в специальную командировку в Алматы. Здесь полицейский и представители микрокредитной организации установили, кто причастен к совершению мошенничества.

Оперативники задержали подозреваемую по месту жительства в Ордабасинском районе. Ею оказалась местная жительница, бывшая подруга потерпевшей, которая полностью призналась в содеянном.

Следствием установлено, что подозреваемая в 2018 году, находясь в Усть-Каменогорске у родственников, связалась с потерпевшей и сообщила, что отправит ей деньги, которые затем заберет ее сын. Для этого мошенница попросила знакомую сфотографировать данные банковской карточки и удостоверение личности, а после отправить ей. Доверившись подруге, потерпевшая передала знакомой запрашиваемую информацию, а она, воспользовавшись этим, оформила онлайн кредит.

Кроме того, полицейские установили, что подозреваемая незаконно оформила кредит от имени еще 6 жителей Ордабасинского района. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 300 тысяч тенге. Она находится под подпиской.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.