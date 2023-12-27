Кто может получить микрокредит на бизнес под 2,5%

100 миллиардов тенге по программе «Ауыл Аманаты» выделят в следующем году на микрокредитование фермеров, которые ведут бизнес в селах и небольших городах.

Эти средства позволят профинансировать как минимум 16 тысяч предпринимателей из животноводства и растениеводства. Для того чтобы получить кредит, фермерам нужно иметь постоянную прописку в течение 12 месяцев в сельском населенном пункте или малом городе. Годовая ставка вознаграждения составит не больше 2,5%.

«Срок микрокредита до 5 лет. Срок микрокредита для животноводства до 7 лет. Если вы ИП и подаете заявку со своим бизнес-планом, то вам дают не больше 2,5 тысяч МРП, это около 8 миллионов тенге, а если вы скооперируетесь и подаете заявку то получите 8 тысяч МРП», — говорит Дамир Егизбаев, пресс-секретарь министерства сельского хозяйства РК.

При этом исправные плательщики кредита, после полного его закрытия, могут получить больший займ. Фермеры говорят, единственный вопрос вызывает пункт о залоговом обеспечении. Ведь дома и земля в селах чаще всего стоят не так дорого. Кроме того, говорят в ассоциации фермеров, нужно менять правила кредитования для остальных предпринимателей. Сейчас они получают займы под 24% годовых, 18 из которых субсидирует государство, правда уже постфактум.

«Самое тяжелое для фермера, он получив кредит сам изначально должен оплатить все эти 24%, потом когда в бюджете появляются деньги ему возвращают остальные 18%. И эта выплата процентных ставок тяжёлым бременем ложится на крестьян, у них и так то не хватает средств на оборотный капитал», — говорит Акпар Мауленов, заместитель председателя ассоциации фермеров Казахстана.

При этом зачастую выплаты задерживают, а фермеры тем временем не могут продолжать работать. В целом, этот год говорят в ассоциации, выдался для растениеводов тяжелым, не на руку фермерам сыграла погода и подорожание всех составляющих их работы, от семян и удобрений до аренды спецтехники.