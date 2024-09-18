В Казахстане стремительно растет количество просрочек по займам в МФО

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Казахстанцы все чаще не платят по кредитам в микрофинансовых организациях. Доля просроченных займов выросла с 10 до 15%. В денежном выражении — со 113,5 до более 200 миллиардов тенге.

Больше половины «просрочек» это кредиты, которые не платили больше 90 дней. Эксперты говорят, все потому что микрофинансовые организации берутся за финансирование той категории казахстанцев, от которой отказываются банки второго уровня. Туда обращаются самозанятые и те граждане, которые имеют нестабильный доход.

«Не у всех есть стабильный доход, у некоторых зависит от сезонного характера, с них взыскивать намного сложнее, потому что нет зарплаты с которой можно удержать и у них доход подтверждается в более упрощенном виде. Исходя из этого МФО сложнее в части взыскания заниматься, поэтому у них больше просроченных договоров», — говорит экономист Арман Байганов.

При этом финансирование в банках дешевле, чем в микрокредитных организациях, но из-за облегченных условий получения займов казахстанцы все чаще обращаются в МФО. Эксперты говорят, нередко микрокредиты набирают молодые люди, чтобы купить продукты или потратиться на личные расходы. Но не рассчитывают свои силы и со временем увязают в «долговой яме».

«Юридически с 18 лет человек становится совершеннолетним и имеет право получать кредиты, но, с другой стороны, мы понимаем, что 18 лет это студент, который только оторвался от семейного бюджета и не имеет правильных привычек и склонен к закредитованности», — говорит Талгат Игликов, финансист.

А о финансовой грамотности казахстанцы начинают задумываться после выхода на просрочку, когда кредитная история уже испорчена, говорят эксперты.

«Очень много МФО где без подтверждения дохода небольшие суммы, но выдаются, достаточно только удостоверения личности. Студент может получить заем и, на сегодняшний день, среди должников есть много студентов», — говорит частный судебный исполнитель Асем Есимова.

Для снижения долговой нагрузки в правительстве приняли ряд мер: ограничили суммы беззалоговых кредитов, ввели обязательное согласие супруга на займы свыше 1000 МРП, а также ужесточили кредитования для молодежи младше 21 года. Но эксперты уверены, без повышения финансовой грамотности и благосостояния населения, эти меры в сокращении долговой нагрузки казахстанцев не помогут.