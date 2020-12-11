Эксперты провели видеоконференцию по регулированию антитеррористической безопасности.

В частности, речь шла об объектах, уязвимых в террористическом отношении. Информационно-разъяснительная работа с сотрудниками ГБР была направлена на доведение изменений, дополнений и требований законодательства до руководителей и собственников объектов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Участники отметили, что подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма». Кроме того, внесены изменения в части регулирования антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении.

14 ноября 2020 года вступил в законную силу Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 июля 2020 года. В соответствии с настоящим приказом в дальнейшем будет осуществляться обследование объектов ТТО без проверочного листа, но на основании профильных технических регламентов.

В постановлении уточнен статус лиц, обеспечивающих охрану объектов ТТО (охранных структур, караулов, боевой смены), учтены особенности объектов при разработке паспортов, принята норма о необходимости согласования паспорта антитеррористической защищенности объектов ТТО воинскими частями и учреждениями, другими войсками и воинскими формированиями Вооруженных Сил Республики Казахстан, специальными государственными органами (КНБ, СГО), не подлежащими государственному контролю в данной сфере.