Подростковая агрессия и ее последствия показаны в фильме «Хулиган-ка»

Министерство внутренних дел Республики Казахстан представило документальную драму «Хулиган-ка», основанную на реальных историях подростков, столкнувшихся с насилием, буллингом и отсутствием должного контроля со стороны взрослых.

В центре сюжета — судьбы молодых людей, чья жизнь изменилась из-за давления среды и агрессии. Как отмечается в фильме, картина поднимает острые темы подростковой жестокости и последствий необдуманных поступков.

Главная героиня — Дарина, осужденная по статье 106 уголовного кодекса за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ее история — пример того, как влияние окружения и стремление к самоутверждению могут привести к трагедии. В 14 лет она попала под влияние старшей подруги, начала пропускать школу, употреблять алкоголь и участвовать в драках, после чего агрессия стала частью ее повседневной жизни.

Переломный момент наступил, когда, поддавшись давлению, Дарина жестоко избила девушку. Пострадавшая получила серьезные травмы и долго проходила лечение, а сам инцидент привел к уголовной ответственности.

В фильме подчеркивается, что подростковая жестокость часто связана с отсутствием жизненных ориентиров и поддерживающей среды. Авторы обращают внимание: подростки не всегда осознают последствия своих действий, и обычный конфликт может привести к трагедии.

В ленте звучат и другие истории — молодых людей, оказавшихся в местах лишения свободы. Они делятся переживаниями о потерянных возможностях, несбывшихся мечтах и цене ошибок, совершенных в юности.

Проблема подростковой преступности остается актуальной, однако, по данным МВД, ситуация постепенно улучшается. Так, по итогам февраля 2026 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 24,3%.

В то же время на учете органов внутренних дел состоят более 2,9 тысячи подростков, а также свыше 6 тысяч родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Особое внимание уделяется профилактике.

За каждой школой закреплены участковые инспекторы, сотрудники ювенальной и криминальной полиции — всего около 8 тысяч специалистов. В учебных заведениях регулярно проводятся правовые занятия.

Кроме того, за два месяца текущего года более 22 тысяч законных представителей привлечены к ответственности за нахождение несовершеннолетних вне дома в ночное время, а 685 владельцев заведений наказаны за допуск подростков в ночное время.

В ведомстве подчеркивают, что профилактическая работа будет продолжена «в рамках принципа “Закон и Порядок”».

Фильм «Хулиган-ка» — это не только рассказ о конкретных судьбах, но и предупреждение обществу: подростковая агрессия формируется под влиянием среды, равнодушия и отсутствия контроля, а предотвратить ее можно только совместными усилиями семьи, школы и общества.