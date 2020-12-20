Пенсионерка, на которую было совершено нападение в подъезде, отказалась от госпитализации.

После случившегося женщина все же обратилась в больницу. Однако разглашать информацию о полученных ею в подъезде травмах, пострадавшая врачам запретила.

«По состоянию здоровья гражданки, 1950 года рождения, поступил вызов в скорую помощь. Прибывшие на место медики доставили больную в городскую клиническую больницу №1. В больнице больной оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации женщина отказалась. Поэтому ее взяли под наблюдение участкового врача. Сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное», — рассказала Лаура Нахыповна, пресс-секретарь управления здравоохранения города Шымкента.

Напомним, в Шымкенте в подъезде многоэтажки мужчина напал на пожилую женщину и пытался ее изнасиловать. Происшествие произошло 17 декабря в 11 часов вечера в в 17 микрорайоне города. На женщину сзади напал неизвестный, оглушил ее ударами и попытался изнасиловать, но что-то его спугнуло.

Подозреваемый в преступлении до сих пор не задержан.

С момента шокирующего нападения на пожилую женщину прошло три дня.

Анастасия Новикова