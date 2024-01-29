Избиение девушки в кафе: полиция прокомментировала инцидент

ДП Шымкента дали комментарий по факту избиения девушки мужчинами в одном из кафе города, передает OTYRAR.

В пресс-службе ответили, что сейчас по данному факту проводят проверку.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза»,- говорится в официальном сообщении от ДП Шымкента.

В полиции заявили, что все необходимые меры будут приняты сразу после определения степени тяжести полученных травм.

Напомним, 25 января группа мужчин зашли в заведение, чтобы перепродать телефоны. На просьбу сотрудницы кафе покинуть помещение последовала агрессия, которая переросла в рукоприкладство.