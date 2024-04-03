Удар ногой в спину и кулаком в лицо: жестокое нападение в Шымкенте попало на видео

Вопиющий инцидент нападения на женщину произошел в Шымкенте.

Пьяный дебошир сначала пнул ее, а после ударил кулаком по лицу. Жестокость и неадекватность агрессора зафиксировали видеокамеры наблюдения. В эксклюзивном интервью телеканалу «Отырар» пострадавшая рассказала, что недовольна решением суда. 50-летнего подсудимого привлекли «за совершение хулиганства» и назначили всего один год ограничения свободы, передает OTYRAR.KZ.

Вопиющий инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавшая Лаура Оспанова рассказывает, что нападание произошло неожиданно: 13 февраля этого года она собиралась на день рождения подруги. Женщина зашла в цветочный, купила букет. Остановившись возле магазина, чтобы вызвать такси, она почувствовала удар сзади. После чего агрессор стал угрожать расправой.

Лаура Оспанова, пострадавшая:

«Их было очень много, то есть полицейских. А этот человек, он там сидел, он изображал, что как будто ничего не понимает. Он сидел как будто он совсем уже в хлам да. Он притворялся. Потому что он до этого, после того как он меня избил, потом он свои документы искал. Если бы он был не в адеквате, как бы он документы искал? Он притворился как будто бы не мог сказать свое имя. Но за то он на меня кричал, что найдет меня и убьет несколько раз, при полиции и свидетелях».

Из магазина пострадавшую в шоковом состоянии и синяками увезли на скорой в больницу, врачи диагностировали сотрясение мозга. 50-летний обвиняемый пришел только на третий судебный и процесс и издевательски просил понять его и простить, мол «у тебя что нет брата?». Уверял, что в тот день был настолько пьян, что ничего не помнит.

Лаура Оспанова, пострадавшая:

«Ко мне никто не приходил просить прощения. Оказывается даже родственники сказали, что они устали от него, потому что это не первый случай. Но первый случай, когда я написала заявление. А в тех случаях возможно не писали заявления. Потому что мне следователь сказал, что он ранее не судим был, поэтому ему дадут год условного срока. Представляете, такому неадекватному человеку год условно. Это знаете ограничение времени, с 11 вечера до утра он не может выходить. А он то избил меня в шесть вечера».

Вердиктом представителей Фемиды, агрессора приговорили всего к году ограничения свободы. Пояснив, что у осуждённого третья группа инвалидности, к тому же вину он свою признал и раскаялся.

Пресс-служба суда г. Шымкента:

«Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы другими доказательствами собранными по делу. Прокурор просил назначить 1 год ограничения свободы. При назначении наказания, суд учел: совершение уголовного правонарушения небольшой тяжести, наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, а так же наличие у подсудимого инвалидности 3-ей группы. Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении хулиганства и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу»

Лаура Оспанова требует для осуждённого тюремного заключения. По мнению пострадавшей, мужчина может совершить рецидив несмотря на ограничения. Будет ли она подавать апелляцию, пока точно не известно. Женщина рассказывает, что обжалование приговора первой инстанции требует затрат. Пока она рассчитывает на материальную компенсацию за полученные травмы.