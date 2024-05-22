Пнул и ударил по лицу женщины без причины: суд оставил в силе приговор агрессору

Вопиющий инцидент нападения на женщину получил продолжение в Шымкенте.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор первой инстанции в отношение пьяного дебошира, который сначала пнул Лауру Оаспанову, а после ударил ее кулаком по лицу. Всё это сопровождалось нецензурной бранью.

Жестокость и неадекватность агрессора зафиксировали уличные видеокамеры. 50-летнего подсудимого привлекли «за совершение хулиганства» и назначили всего один год ограничения свободы.

По словам Лауры Оспановой, в тот злополучный день — 13-го февраля, она собиралась на день рождения к подруге. Но вместо торжества, оказалась в больнице, с сотрясением мозга. Больше 300 тысяч тенге пришлось отдать за лечение. Но боли в спине и голове до сих пор её беспокоят. Спустя 4 месяца после инцидента, мужчина так и не извинился. Жительница Шымкента рассказывает: если бы на суде он искренне раскаялся, то она готова была простить нападавшего.

Лаура Оспанова, пострадавшая:

«Мне кажется ничего с этим человеком не будет, потому что он там сидел с такой довольной рожей. Нет бы да попросить прощения, просто по человечески. Что в этом такого? Это ты же напал на меня, не я. Я же его не заставляла. Элементарно, просто попросить прощения. Дело даже не в деньгах. Да, реально легкий ущерб. Да, так говорят. Но у меня же сотрясение есть, у меня иногда бывают головные боли. Вот вчера я не смогла выйти на работу. Мне утром вроде бы нормально, а потом все, я легла и не могла стоять»

Интересы Лауры Оспановой в суде второй инстанции на безвозмездной основе представлял Талгат Есимов. По словам адвоката, осуждённый так и не раскаялся и не возместил потерпевшей Лауре Оспановой моральный и материальный ущерб.

Кроме того осуждённый уверяет, что ничего не помнит. Поэтому решение апелляционной инстанции вызывает большие вопросы у стороны защиты. Они намерены обратиться генеральному прокурору на предмет внесения протеста на вынесенные судебные акты. Есть также и вопросы к полицейским, которые вели расследование.

Талгат Есимов, адвокат пострадавшей стороны:

«Как она сама пояснила, она хотела подать еще иск судебный. Однако, по ее словам, почему-то следователь дал ей разъяснение, что на данном этапе не надо подавать иск, что не является правдой. Я не знаю, я наверное обращусь к руководителю ДП — Таеву Думану Ашкеновичу, что был такой случай и приняли меры дисциплинарного характера. Потому что следователь должен быть независимым. А он, мое мнение, пожалел что ли этого преступника»

В пресс-службе суда Шымкента разъяснили решение апелляционной коллегии. По словам представителей Фемиды, у осуждённого третья группа инвалидности, к тому же вину он свою признал и раскаялся. Данные обстоятельства в соответствии с законами Казахстана признаны смягчающими. Кроме того государственный обвинитель также просил оставить приговор без изменения.

Пресс-служба суда г. Шымкента:

«Коллегия, изучив материалы дела и доводы сторон, пришла к выводу об оставлении приговора первой инстанции без изменения. Данное преступление относится к категории небольшой тяжести. Установлено, что осужденный является лицом с инвалидностью 3 группы. Он признал вину и раскаялся в содеянном. В этой связи коллегия посчитала ограничение свободы необходимым и достаточным наказанием для исправления осужденного»

Лаура Оспанова считает, что мужчина может совершить рецидив, несмотря на ограничение свободы. Она рассчитывает на материальную и моральную компенсацию за полученные травмы. Взыскание средств она планирует осуществить в гражданском суде.