В Шымкенте в сгоревшей двухэтажке по улице Гагарина был обнаружен труп мужчины.

Трагедия произошла в Шымкенте 6 декабря. Как предполагают пожарные, причиной смерти мужчины стала вовсе не неосторожность, а злой умысел. К слову, из-за пожара крова лишилась еще одна семья: жильцы соседней квартиры даже не успели захватить документы.

В этой квартире по ул. Гагарина вчера вечером произошел пожар. Огонь с нижнего этажа очень быстро добрался до квартиры выше. По мнению пожарных, мужчина, чье тело было обнаружено в квартире, скончался до того, как она была охвачена огнем. На теле мужчины, говорят пожарные, присутствуют следы насилия.

«Пожар начался около семи вечера, был локализован в 19:39, потушен в 19:59. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожар начался в квартире на первом этаже. Общая площадь квартиры 35 кв. метров. На теле мужчины, который был обнаружен в квартире, присутствуют следы насилия», — комментирует Аманбек БЕЙСЕМБАЕВ, заместитель руководителя ДЧС по г. Шымкенту.

Трагедию расследует департамент полиции. А жильцы говорят, что в квартире, где произошел пожар, было неспокойно.

-Куда мы пойдем зимой? В такую погоду и скотину на улицу не выгоняют. Как нам теперь быть? Одна надежда на Бога. Нам говорили, что дом подлежит сносу еще в 2000 году. 20 лет прошло, и что нам теперь делать?! — говорят жильцы второй сгоревшей квартиры.

Жители этого дома в Абайском районе до сих пор не могут прийти в себя от вчерашнего ужаса. Марина Кожабергенова, чья квартира горела у нее на глазах, не знает, куда идти.

«Мы испугались, что может взорваться газ и вынесли все вещи – те, что успели. Пока ходила на улице, загорелся второй этаж. Хотели зайти, но нас не пустили. Ни документов, ни одежды не захватили. Все сгорело. И куда нам идти?! — переживает Марина КОЖАБЕРГЕНОВА.

Только за последние два дня в Шымкенте зарегистрировано 19 пожаров.