Ночью центральная и восточная часть территории Казахстана будет еще находится под влиянием ложбины северного циклона, местами пройдет снег, на юге осадки, ночью сильные (дождь, снег).

Днем уже ложбина сместится на северо-восток и на большую часть РК будет оказывать влияние Северо-Западный антициклон, в связи с чем на западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, низовая метель, гололед.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Алматинской области местами ожидаются туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с, днем местами гололед. В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 23 м/с. В Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Туркестанской области усиление ветра – 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, ночью и утром усиление ветра – 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами – туман.

Сегодня в Шымкенте ожидается -4..+3 °C, обложной снег, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер. Завтра: -8..+2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.