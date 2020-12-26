Фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега.

На юге республики усиление ветра, гололед. Местами по республики ожидается туман. Лишь западные и юго-восточные регионы будут оставаться под влиянием отрога антициклона – сохранится погода без осадков.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. В Жамбылской области ожидаются туман, гололед.

В Алматинской, Мангыстауской областях ночью местами сохранится сильный мороз.

В Шымкенте Сегодня ожидается +6..+3 °C, преимущественно без осадков, туман, легкий ветер. Завтра: -2..0 °C, преимущественно без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, легкий ветер.