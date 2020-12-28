Под влиянием Атлантического циклона на западе, северо-западе и севере республики пройдет снег.

На остальной территории под влиянием антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на западе — гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-23 м/с, в Западно-Казахстанской области – гололед. В Жамбылской, Алматинской областях – местами туман, ветер 15-22 м/с. В Атырауской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области – гололед.

В Восточно-Казахстанской области ночью местами сохранится сильный мороз.

Погода в Шымкенте: