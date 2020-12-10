В пресс-службе КНБ РК рассказали о результатах совместной пограничной операции «Солидарность».

С 20 октября по 30 ноября 2020 года Пограничная служба КНБ РК принимала участие в проведении совместной пограничной операции «Солидарность».

Операция проведена в соответствии с решением глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и была направлена на пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве.

Силами Пограничной службы КНБ пресечено 254 факта правонарушений в области охраны границы Республики Казахстан, из незаконного оборота изъято около 2 кг наркотических средств, 17 единиц огнестрельного оружия, 126 боеприпасов, 3 издания литературы религиозно-экстремистского содержания.

Кроме того, предотвращено 7 попыток экономической контрабанды на общую сумму свыше 11 млн. тенге.