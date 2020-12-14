Согласитесь, среди нас есть люди, которые возможно, совершили героические поступки, только об этом мало кто знает.

Мы считаем, что наших героев страна должна знать в лицо.

Мы ищем тех, кто хочет рассказать свою историю и сказать «спасибо» своему герою.

Расскажите нам о тех, кто вам помог и за что вы хотите его поблагодарить. А мы выберем самые интересные истории, которые лягут в основу сюжетов нашего телеканала.

И это ещё не все. Автора самой интересной истории ждет главный подарок — путевка для всей семьи в один из лучших санаториев нашего региона.

Для участия в проекте запишите 30-секундное видео вашей истории и отправьте его нам. Возможно, именно вам достанется та самая путевка!

Свои истории можно отправить на наш номер whatsapp: +7 747 996 8219.