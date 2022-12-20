OTYRAR празднует 30-летие и приглашает зрителей в гости

Медиахолдинг «Отырар» празднует 30-летний юбилей и приглашает своих зрителей на небольшой фуршет, который состоится 23 декабря.

Про телеканал можно говорить долго, за 30- лет издание стало известным не только в Казахстане, но и за пределами страны. В составе холдинга: телеканал Отырар, сайт, профили в социальных сетях Telegram, Instagram, Facebook, Youtube.

Каждый день мы держим руку на пульсе и стараемся помочь решить проблемы горожан, освещаем важные темы и не отстаем от ежедневной ленты новостей. Главный приоритет для нас — это наша преданная аудитория.

В связи с этим, приглашаем вас на небольшой фуршет по случаю празднования 30-летия. Приходите по адресу Торекулова 15, здание медиахолдинга «Отырар». Вас будет ждать съемочная группа, принимаем поздравления и пожелания по поводу улучшения контента телеканала. Нам важно ваше мнение.

Приходите по адресу: Торекулова 15, оставьте свое пожелание, нам будет приятно!