Письмо редакции OTYRAR

В связи с тем, что многие связывают портал «Elitar» с редакцией сайта и телеканала OTYRAR, генеральный продюсер медиахолдинга Шуддин Саидов сделал официальное заявление.

В своем обращении, генеральный продюсер OTYRAR опровергает какие-либо связи с данным порталом.

«У медиахолдинга есть свои официальные страницы, мы размещаем информацию в instagram, Telegram, TikTok, YouTube-все они носят название OTYRAR. У нас нет больше страниц и других порталов. Ни к каким другим аккаунтам и сайтам мы отношения не имеем»,-сказал Шуддин Саидов, генеральный продюсер медиахолдинга OTYRAR.