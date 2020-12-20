У двоих казахстанцев, прилетевших 18 декабря 2020 года без ПЦР-справки, обнаружили COVID-19, передает Otyrar.KZ.

19 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 18 международных авиарейсов из Германии, Швейцарии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь, Кыргызстана и Узбекистана.

Из 2 008 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 771 человека, без справок прибыли 237 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 13 рейсов, 1 331 пассажир, со справками — 1 183, без справок — 148;

в аэропорт г. Нур-Султан — 4 рейса, 499 пассажиров, со справками — 438, без справок — 61;

в аэропорт г. Костанай — 1 рейс, 178 пассажиров, со справками — 150, без справок — 28.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 210 граждан РК, прилетевших в РК 18 декабря 2020 года, у 2 пассажиров, прибывших рейсом Стамбул – Нур-Султан выявлена коронавирусная инфекция.