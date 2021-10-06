За последний месяц в Республике Казахстан отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации.

Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

Республика Казахстан и 8 регионов переместились из зоны высокого риска в зону умеренного риска.

Из зоны умеренного риска в зону низкого риска (зеленая зона) переместились 3 региона: Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.

«По сравнению с началом сентября ежедневный уровень заболеваемости снижен в 2,4 раза, индекс распространенности на протяжении месяца – ниже единицы, занятость инфекционных коек с 39 до 33%, реанимационных с 40 до 31%», — сказал А.Цой.

Вместе с тем отмечается и снижение количество тяжелых больных.

Так, за последний месяц число тяжелых и крайне тяжелых больных снизилось в 2,0 раза – с 1957 до 950 случаев.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан