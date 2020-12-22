Гражданин Кыргызстана с просроченной справкой ПЦР депортирован в международном аэропорту города Актау, передает Otyrar.KZ.

21 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 7 международных авиарейсов из Индонезии, Египта, Турции, ОАЭ, РФ и Республики Беларусь.

Из 799 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 721 человека, без справок прибыли 78 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 2 рейса, 323 пассажира, со справками — 297, без справок — 26;

в аэропорт г. Нур-Султан — 2 рейса, 187 пассажиров, со справками — 174, без справок — 13;

в аэропорт г. Атырау — 1 рейс, 150 пассажиров, со справками — 116, без справок — 34;

в аэропорт г. Актау — 1 рейс, 138 пассажиров, со справками — 133, без справок — 5;

в аэропорт г. Караганды — 1 рейс, 1 пассажир прилетел со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 363 граждан РК, прилетевших в РК 20 декабря 2020 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Шарм-эль-Шейх – Алматы выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, гражданин Кыргызстана, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован в аэропорту г. Актау в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.