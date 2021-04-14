В Казахстане снижается количество лиц, прибывающих в Республику без справок об отрицательном ПЦР-тесте.

Однако, в рамках усиления мер, Главным государственным врачом внесены дополнения в Постановление о порядке пересечения Государственной границы.

Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«В целях усилении мер на государственной границе по Главным госсанврачом РК внесены изменения в Постановление в части отказа в посадке на борт воздушного судна пассажиров лиц, не представивших Справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР», — сказал М.Шоранов.

В целом, отмечается снижение лиц, прибывающих в Казахстан из-за рубежа без справок на COVID-19.

За 13 дней апреля без справок прибыл251 человек, из них у 2 выявлен положительный результат теста на COVID-19.

За аналогичный период марта без справки прибыло4975 человек, выявлено положительных – 16.