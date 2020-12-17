16 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 14 международных авиарейсов из Великобритании, Нидерландов, Кореи, Египта, Турции, ОАЭ, Украины, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.kz.

Из 1 472 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 161 человека, без справок прибыли 311 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 7 рейсов, 648 пассажиров, со справками — 621, без справок — 27;

в аэропорт г. Нур-Султан — 4 рейса, 508 пассажиров, со справками — 336, без справок — 172;

в аэропорт г. Актобе — 1 рейс, 224 пассажира, со справками — 114, без справок — 110;

в аэропорт г. Атырау — 1 рейс, 91 пассажир, со справками — 89, без справок — 2;

в аэропорт г. Шымкент — 1 рейс, прибыл 1 пассажир со справкой.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа из 147 пассажиров, прилетевших в РК 15 декабря 2020 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Стамбул – Алматы выявлена коронавирусная инфекция.