6 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 11 международных авиарейсов из Венгрии, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 964 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 884 человек, без справок прибыло 80 человек — граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан — 5 рейсов, 340 пассажиров, со справками — 320, без справок — 20;

в аэропорт г. Алматы — 4 рейса, 480 пассажиров, со справками — 426, без справок — 54;

в аэропорт г. Актау — 1 рейс, 138 пассажиров, со справками — 132, без справок — 6;

в аэропорт г. Атырау — 1 рейс, 6 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

По результатам ПЦР-анализа у пассажира, прилетевшего из Минска, выявлена коронавирусная инфекция.