Допуск в летние оздоровительные лагеря будет разрешен детям при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда, сообщили сегодня эксперты Министерства здравоохранения сегодня РК в ходе брифинга в СЦК.

«На каждого ребенка при заезде должны быть документы о состоянии здоровья (форма 079/у Медицинская справка на школьника, отъезжающего в оздоровительный лагерь), справки об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями, в том числе по COVID-19, документ с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до заезда», — пояснила главный эксперт управления санитарно-гигиенического контроля и надзора за объектами питания, образования и воспитания Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Индира Басманова.

По ее словам, алгоритмом предусмотрен допуск к работе персонала стационарных организаций отдыха и оздоровления при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до начала работы или документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19.

В этом году деятельность детских лагерей разрешена, но согласно критериям работы социально-экономических объектов в «зеленой» зоне летние лагеря работают без ограничений, в «желтой» при заполняемости 50% и в «красной» – 30%.

И.Басманова напомнила, что на сайте Комитета размещен список детских оздоровительных организаций Республики Казахстан, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 мая 2021 года № 24 утверждён Алгоритм деятельности детских оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных), независимо от форм собственности, на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.