В Шымкенте для создания благоприятных условий для дистанционного обучения школьников управлением образования было роздано 56 556 компьютеров.

Из них в этом году было закуплено 47 330 компьютеров. И если в начале года на 28 учеников приходился один компьютер, то в настоящее время один компьютер приходится на 4 школьников, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

К 1 июля текущего года роздан 20 201 компьютер, а в октябре — 24 639 компьютеров. Остальные 11 716 компьютеров были доставлены 30 ноября.

В настоящее время в городе в интернете нуждаются 31 798 школьников из 18 461 семьи. Управление образования совместно с АО «Казахтелеком» выдало SIM-карты, подключенные к интернет-тарифу «Bilim al», 17 701 семье, а 760 семей обеспечены оптическими каналами связи.

Кроме того, с целью увеличения скорости интернета образовательных учреждений с 8 Мб/с до 12 Мб/с были заключены дополнительные соглашения через АО «Казахтелеком».

Акимат города совместно с АО «Казахтелеком» в настоящее время устанавливает 8 станций мобильного оператора в 33 жилых массивах с низкоскоростным интернетом.

Данные меры принимаются для обеспечения здоровья и безопасности учеников в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.