Как изменить школу: дети РК могут написать министру свои идеи

Что бы ты изменил(а) в своей школе? О чём хотел(а) бы рассказать министру просвещения? В рамках декады «Қазақстан балалары» стартовала республиканская акция «Письмо Министру» — это шанс для каждого ребёнка быть услышанным.

До 1 июня школьники со всех уголков страны могут написать министру просвещения РК, поделиться своими мыслями, задать вопрос или предложить идею. Письмо может быть не только текстом — формат свободный: рисунок, видео, слайд-презентация или всё вместе. Главное — искренность.

Все письма нужно отправить на электронный адрес: balalaruni2025@gmail.com

Не забудь указать своё имя, фамилию, школу, адрес и номер телефона.

«Министр лично прочитает каждое письмо. На самые содержательные и искренние обращения будут даны персональные ответы. «Письмо Министру» — это пространство доверия. Здесь важно мнение каждого ребёнка», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения РК.

Инициатива направлена на то, чтобы дети не только учились, но и влияли на то, какой будет их школа, город и страна завтра. Акция действует до Дня защиты детей — воспользуйся возможностью заявить о себе и своих идеях!