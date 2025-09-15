Автобус для школьника, или Вновь битва за проезд

Со 2 сентября в автобусах Шымкента заметно прибавилось пассажиров. Понятное дело – в стране начались занятия в школах и вузах. Школьники и студенты добираются до своих учебных заведений на общественном транспорте. Город стал настолько большим, что расстояние из пункта А в пункт Б порой преодолеваешь уже не за каких-то 30 минут, а за час с лишним. И это при условии минимума пересадок и ритмичного движения автобусов.

В соцсетях обращают на себя внимание видео про переполненные автобусы, про учеников, которые не смогли сесть в нужный им автобус: настолько он был переполнен пассажирами.

На днях журналист телеканала OTYRAR наблюдала за ситуацией на остановке перед одной из школ микрорайона «Туран-2». Время – 12:00. Как раз закончились занятия, ученики первой смены толпой выходят из школы, другие, напротив, спешат на уроки второй смены. На остановке под палящим солнцем стоят школьники в ожидании автобуса. Дует ветер, поднимая пыль вокруг.

Взрослые пассажиры, не скрывая раздражения и даже злобы, прокомментировали журналисту обстановку. Суть претензий: количество автобусов невелико, ездят они с большим отрывом по времени. А некоторые проезжают мимо остановки, не останавливаясь, поскольку уже переполнены.

«Вот как может поместиться в автобус столько людей! Был один автобус 17-го маршрута, 75-й сейчас подъедет. Посмотрите, сколько детей на остановке стоит. Минимум 40 минут ждут автобуса, я узнавала. Сама жду «всего» 25-30 минут. Это недопустимая ситуация. Младшеклассникам с их объемными рюкзаками вообще с первого раза не сесть в автобус. А родители их ждут дома, волнуются, куда пропали дети… Надо что-то предпринимать, как-то решать проблему», – сказала жительница этого микрорайона.

Другая женщина добавила: «Вчера целый час ждали. В 75-й автобус влезли с трудом, часть детей осталась на остановке».

Съемочная группа OTYRAR засекла время. Спустя 30 минут подъехал автобус №71. Транспорт рассчитан на 40 мест, однако пассажиров в разы больше. В салоне аншлаг. Передвигаться просто невозможно.

Водитель объясняет: «Видите, не все люди помещаются. Половина остается на остановке. Берем столько, сколько можем».

Эту проблему признают и в акимате. На брифинге ее прокомментировал заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек: «Эта проблема поднималась и раньше. Ситуация на контроле. В час пик действительно наблюдается скопление пассажиров. Мы устанавливаем на остановках электронные табло с расписанием. Подробный отчет предоставим дополнительно».

Для справки: на сегодня в Шымкенте 82 автобусных маршрута. На линию ежедневно выходит более тысячи машин, из них 79 маршрутов – социально значимые. За комментарием по этому вопросу я обратилась в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (ПТ и АД) г. Шымкента.

Главный специалист управления Самат Нуржанов пояснил, что это давняя проблема. Одним из кардинальных решений может стать практика приобретения или закрепления за учебными заведениями школьных автобусов. Для этого администрациям школ необходимо проанализировать, из каких районов города к ним в школу едут ученики. Надо определить направления, составить графики, определить наполняемость и т.д.

Самат Бакирович сказал, что не надо изобретать велосипеда, практика «Школьный автобус» хорошо зарекомендовала себя в частных школах города и Алматы. Там этот проект ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих далеко от школы. Развозка учеников проводится в присутствии сопровождающего педагога.

В Казахстане разработан и утвержден «Алгоритм по перевозке детей организациями образования». Он разработан в соответствии с законами РК «О правах ребенка», «Об автомобильном транспорте», «О дорожном движении» и Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и другими нормативно-правовыми актами.

Согласно этому алгоритму руководитель организации образования должен получить письменное согласие родителей на перевозку детей. Должен обеспечить патрульное сопровождение школьного автобуса.

Там много нюансов, таких как, например, площадки для ожидающих автобуса детей должны находиться отдельно от остановочных пунктов маршрутов регулярных автомобильных перевозок пассажиров, иметь благоустроенные подходы и не располагаться на проезжей части. Перед поездкой необходимо проводить сверку детей по списку, информировать детей о маршруте поездки, мерах безопасности и правилах поведения. Перевозка учеников автобусом с 22 до 6 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь) не допускается.

Предъявляются повышенные требования к квалификации водителей школьных автобусов: возраст не менее 25 лет, стаж работы водителем не менее пяти лет, они не должны иметь в течение последнего года грубых нарушений трудовой дисциплины и правил дорожного движения. Стаж водителя в организации, которая направляет его на перевозку детей, составляет не менее трех лет и т.д.

Разумеется, это касается далеко не всех школ Шымкента. Там, где эта проблема остра, родители учеников должны поставить в известность руководство школы, района, города. Решать ее. Сейчас стало темнеть очень рано. Это тоже пусть временная, но проблема. Недопустимо, чтобы ребенок в темное время суток находился после уроков вне дома. И школьные автобусы отчасти могут решить эту проблему.

Да, понадобятся средства. Надо поискать их в бюджете. При желании найдутся. Это наши налоги, а главное – это наши дети. Обеспечение их безопасности, комфортного обучения и передвижения – первостепенные задачи.

Фарида Шарафутдинова