Общая протяженность механической очистки 18 каналов составила 136 км.

Объем водоснабжения на территории города Шымкент за вегетационный период текущего года составляет 76 872,0 тыс. м3, по плану на 2021 год планируется подача 112 000,0 тыс. м3.

В настоящее время ГКП «Шымкент Сушар» принадлежит 27 каналов общей протяженностью 241,24 км, которые орошают сельскохозяйственные угодья. Эти каналы предназначены для орошения 11080,0 га прилегающих земель. В частности, 14 открытых каналов протяженностью 91,7 км, 4 лоточных — 35,6 км, 9 бетонных каналов — 113,94 км.

Для предотвращения нехватки сточных вод в городе в рамках проекта государственно-частного партнерства проведена механическая очистка 18 каналов общей протяженностью 136 км. Кроме того, 2 канала общей протяженностью 41,74 км были очищены посредством дополнительного конкурса на государственные закупки.

Устройства распределения и учета воды в каналах автоматизированы и контролируются монитором на диспетчерском пункте. Ведется ежедневный учет сбрасываемой воды и специальный мониторинг.