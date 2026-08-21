Городские каналы Шымкента наполняют водой для улучшения микроклимата

В Шымкенте принимают дополнительные меры для снижения воздействия сильной жары и создания более комфортного микроклимата на городских улицах. Для этого увеличена подача воды в городские каналы.

Из Бадамского водохранилища через канал БМК в каналы «Шымкент» и «Жана шек» поступает от 350 до 400 литров воды в секунду.

По каналу «Шымкент» воду направляют от улиц Дулати и Казыбек би до микрорайона «Шагын Самал». Поток также проходит через территорию парка Абая.

Вода по каналу «Жана шек» поступает вдоль ряда крупных городских улиц. В их числе улицы Аймауытова, Акпан батыра, Иляева, Адырбекова, Толстого, Ташенова, Казыбек би, Дулати, Шаймерденова и Желтоксан, проспект Тауке хана и Темирлановское шоссе.

Кроме того, из канала БМК в канал «Каусар» подается еще 120–150 литров воды в секунду.

Как сообщили в пресс-службе акима Шымкента, эти меры направлены на снижение воздействия жары, улучшение микроклимата на улицах и создание более комфортных условий для горожан.